Teşkilat 19. bölüm fragmanı: Mete Başkan, MİT özel ekibine geri dönüyor!

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren Mesut Akusta, Teşkilat dizisinin setine geri döndü. İşte Teşkilat 19. bölüm fragmanı..

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın merakla beklenen 19. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yayınlanan fragmanla birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçiren usta oyuncu Mesut Akusta'nın sağlığına kavuşmasının ardından Teşkilat'ın setine geri döndüğü öğrenildi.

Akusta'nın hayat verdiği MİT'in özel ekibinin başındaki Mete Başkan, ekibiyle yeniden buluşuyor. Fragmanda Mete Başkan'ın, ''Sizleri yeniden görmek beni o kadar mutlu etti ki anlatamam.'' sözleri dikkat çekiyor. İşte Teşkilat 19. bölüm fragmanı..

Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı VİDEO

METE BAŞKAN GERİ DÖNÜYOR

Teşkilat dizisinde Mete Başkan'a hayat veren usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Bir süre evinde dinlendikten sonra sağlığına kavuşan Akusta, Teşkilat'ın setine geri döndü.

Dizide Mete Başkan'ın yokluğunda MİT'in özel ekibinin başına Turgut Tunçalp'in hayat verdiği Halit Başkan geçti.

Teşkilat'ın 19. bölümünde ise Mesukt Akusta sürprizi yaşanacak. Usta oyuncunun canlandırdığı Mete Başkan karakteri, MİT'in özel ekibindeki görevine geri dönüyor.

Mete Başkan, ''Herkese merhabalar. Sizleri yeniden görmek beni o kadar mutlu etti ki anlatamam.'' sözleriyle ekibin karşısına çıkıyor.

TEŞKİLAT 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir.

Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra, eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.

Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.