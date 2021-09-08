Teşkilat 2. sezon ne zaman? Serdar ölümün pençesinde

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki Teşkilat dizisi 2. sezon ne zaman, hangi gün başlayacak?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat, yeni bölüm hazırlıklarını tamamladı.

Dizinin izleyicileri Eylül ayı itibariyle yeni sezonun başlamasını bekliyor. Teşkilat 2. sezon ne zaman sorusu akıllarda yerini alırken, 2. sezon 2. tanıtım fragmanı da geldi.

Peki Teşkilat yeni sezon ne zaman, hangi gün? İşte ayrıntılar...

Teşkilat 2. Sezon 2. Tanıtım VİDEO

SERDAR ÖLECEK Mİ

Fragmanda ekip Serdar’ı bulmak için Polonya’ya gidiyor. Polonyo’da hiç bir şey hatırlamayan Serdar’ı bulan ekipten Zehra, bir rehine alan Serdar’ı vurmak zorunda kalıyor.

Fragmanı izleyen dizinin takipçileri Serdar’ın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor.

TEŞKİLAT 2. SEZON NE ZAMAN?

Yeni sezon çekimleri devam eden MİT dizisi Teşkilat dizisi yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazra akşamı TRT 1'de olacak.