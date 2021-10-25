Teşkilat 20. bölüm fragmanı: Hazırlanın, İsrail'e gidiyorsunuz!

Teşkilat'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Zehra ve Serdar arasındaki yakınlaşma dikkati çekerken, ekibin ise İsrail'e doğru yola çıktığı görüldü. İşte Teşkilat 20. bölüm fragmanı...

TRT ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dizinin dün yayınlanan yeni bölümü yine ilgiyle izlenirken, yeni bölümün ardından ilk fragman görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; ekibin İsrail'e doğru yola çıktığı görülürken, Serdar ve Zehra'nın arasındaki yakınlaşma dikkati çekti.

Serdar konuşma sırasında Zehra'ya, "Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Tam bir MİT mensubu gibi konuşuyorsun.

Sana bir şey söyleyeyim mi; bu meslek sana çok yakışıyor." dedi. Bu sözlerden mutlu olan Zehra ise ona göz kırparak cevap verdi.

Ayrıca fragmandaki operasyon sahneleri nefes keserken, ekibin İsrail hapishanelerine girmeye çalıştığı görüldü. İşte Teşkilat 20. bölüm fragmanı...

Teşkilat 20. bölüm fragmanı İZLE

DİZİYE BİR OYUNCU DAHA

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın, TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil olduğu öne sürüldü.

Gülllü Erhan'ın Teşkilat dizisine katılacağı, TikTok'ta paylaşılan bir videoyla ortaya çıktı. Ancak ortaya atılan bu iddia ile ilgili film ekibinden ya da oyuncunun kendisinden resmi bir açıklama gelmedi.