Teşkilat 22. bölüm fragmanı: Kızını arayan Zehra, Ceren'in boğazına yapıştı!

Teşkilat'ın yayınlanan yeni fragmanında; Zehra kızının peşine düşerken, ilk adresi Ceren oldu. Ceren'in boğazına yapışan Zehra, kızının nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla devam ediyor.

Başrollerinde Deniz Baysal, Mesut Akusta, Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı dizi, Pazar günlerinin en fazla izlenen yapımı oldu.

Milli istihbarat Teşkilatı'nı anlatan dizi, dün ekrana gelen yeni bölümüyle yine nefesleri kesti.

Dizi ekibi yayınlanan yeni bölümün ardından, seyircisini bekletmedi ve 22. bölüm fragmanını görücüye çıkardı.

Yeni bölüm fragmanında; kızı kaçırılan Zehra deliye dönerken, onu sakinleştirmesi için Serdar'a görev verildi.

Serdar bu zor süreçlerde Zehra'ya olan desteğini esirgemezken, Zehra ise kızını bulmak için Ceren'e geldi.

Ceren'in boğazına yapışan Zehra, "Kaybedecek vaktim yok. Kızım nerede?" dedi. İşte Teşkilat 22. bölüm fragmanı...

Teşkilat 22. bölüm fragmanı İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar ve Zehra’nın ele geçirdiği Ariel, gemiden çalınan gizli verilerin yerini söylemesi karşılığında canının bağışlanması için yalvarır.

Hakkı ve Hulki, yanlarındaki Yusuf’la birlikte alarm durumuna geçmiş hapishaneden çıkış yolu aramaktadırlar.

İkili hapishaneden kaçmayı başarır ancak İsrail’in en çok aranan isimleri haline gelirler. Çetin ve Pınar’ın yıllar sonra gerçekleşen karşılaşmalarının ardından Pınar’ın kafası oldukça karışır.

Serdar ve Zehra, Ariel’in verileri sakladığı yere giderken peşlerine yabancı istihbarat takılır.

İsrail’deki Türk büyükelçiliğine yanlarındaki Ariel’le birlikte girmek zorunda kalan Serdar ve Zehra, uluslararası çapta büyük bir diplomatik kriz riskinin ortasında kalırlar.