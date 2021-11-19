Teşkilat 23. bölüm 2. fragmanı: Serdar'ın kimliği ortaya çıktı!

Teşkilat dizisinin yayınlanan son fragmanında; Serdar ve Zehra'nın gizli operasyonunun ifşa olduğu ve Yıldırım'ın Serdar'ı tanıdığı görüldü. Serdar şoke olurken, Yıldırım'ın adamları onu almaya geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan Teşkilat dizisinde işler karışmaya başladı.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, yine nefes kesti.

Dizinin son yayınlanan bölümünde; Uzay'ın eşi Ebru vurulurken, tetiği çeken kişinin peşinden giden Hakkı Dayı büyük bir yakım yaşadı.

Hakkı Dayı tetiği çeken kişinin oğlu olduğunu görürken, Ebru'nun bebeği ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu heyecanlı sahnelerle ekrana gelecek olan diziden 23. bölüme özel 2. tanıtım, Youtube üzerinden görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Serdar ve Zehra'nın kılık değiştirerek özel bir göreve gittiği ve Yıldırım'ı yakın takibe aldıkları görüldü.

İşlerin iyi gittiğini düşünen ikili, Yıldırım'ın yaptığı hamle ile ters köşe oldu ve Serdar'ın kimliği ortaya çıktı.

"İçimizde bir hain var" diyen Yıldırım adamlarına Serdar'ı yakalatırken, Zehra ise o anlarda başka bir iş üzerindeydi.

Serdar'ın şaşkınlığı Yıldırım'ı eğlendirirken, Zehra'nın ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte Teşkilat 23. bölüm 2. fragmanı...

Teşkilat 23. bölüm 2. fragmanı İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ariel’in alınmasıyla zor duruma düşen ve Şirket’le ilişkileri bozulan Yıldırım, İsrail’de yaşananların intikamını almak için harekete geçer.

Ekip Ceren’in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur’un peşinde olduğu ortaya çıkar.

Yağmur’un kaçırılmasının ardından ekip kenetlenir ve dört koldan çalışmalara başlar. Ancak hiç beklemedikleri olaylar ekibi zor durumda bırakacaktır.

Pınar, Yağmur’un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin’e gittiğinde öğrendiği gerçek daha büyük bir tehdidi açığa çıkarır. Yağmur’u kaçıranların yaptığı teklif karargahta büyük bir yankı uyandırır.