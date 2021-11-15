Teşkilat 23. bölüm fragmanı: Gelen haber Uzay'ı ve MİT ekibini yıktı!

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Uzay, "Çocuğumu öldürdüler" diyerek gözyaşlarına boğuluyor. İşte Teşkilat 23. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, 14 Kasım Pazar akşamı 22. son bölümüyle ekrana geldi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, yayınlanan son bölümüyle de nefes kesti.

Teşkilat'ın son bölüm final sahnesinde Serdar, kaçırılan Yıldırım'ın kaçırdığı Zehra'nın kızı Yağmur'u kurtarmayı başardı. Serdar ayrıca, kızına karşılık hayatını ortaya koyan Zehra'yı içtiği zehrin etkisinden de kurtarmayı başardı.

Anne ve kızın aylar sonra kavuşması karşısında Serdar gözyaşlarına boğulurken izleyenler de duygu dolu anlar yaşadı.

Öte yandan Yıldırım'ın tuzağına düşen Uzay'ın eşi Ebru, MİT ekibiyle ilgili gerçekleri araştırmaya başladı. Ebru, ekibin operasyon sırasında yüzleri belli olacak şekilde fotoğraflarını çekerken Uzay, eşinin evine gizlice girerek fotoğrafları sildi.

Ancak Yıldırım'ın, Çetin'e Ebru'nun öldürülmesi için emir vermesi üzerine bu saldırıda bu saldırıda tetikçi olarak Hakkı Dayı'nın oğlu kullanılmak istendi. Ebru'yu korumak isteyen ekip ise evine gittiği sırada, Ebru'nın sokak ortasında kurşunun hedefi olduğunu gördü.

Uzay hamile olan eşinin vurulduğunu görünce büyük yıkım yaşarken Hakkı Dayı ise Ebru'nun vurulduğu anda elinde silahla kaçan kişinin oğlu olduğunu görünce şoke oldu.

Teşkilat'ın merakla beklenen 23. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Hamile olan Ebru'nun saldırı nedeniyle bebeğini kaybetmesinin ardından Uzay, "Çocuğumu öldürdüler" diyerek gözyaşlarına boğuluyor. İşte Teşkilat 23. bölüm fragmanı...

Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı VİDEO

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ariel’in alınmasıyla zor duruma düşen ve Şirket’le ilişkileri bozulan Yıldırım, İsrail’de yaşananların intikamını almak için harekete geçer.

Ekip Ceren’in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur’un peşinde olduğu ortaya çıkar.

Yağmur’un kaçırılmasının ardından ekip kenetlenir ve dört koldan çalışmalara başlar. Ancak hiç beklemedikleri olaylar ekibi zor durumda bırakacaktır.

Pınar, Yağmur’un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin’e gittiğinde öğrendiği gerçek daha büyük bir tehdidi açığa çıkarır. Yağmur’u kaçıranların yaptığı teklif karargahta büyük bir yankı uyandırır.