Teşkilat 24. bölüm fragmanı: Zehra ve Serdar el ele!

Teşkilat'ın yayınlanan son fragmanında; Zehra ve Serdar'ın el ele olduğu görülürken, Ceren ise harekete geçti. Serdar, Yıldırım'ı rehin aldı ve onu öldürmek için başına silah dayadı.

İki sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, Pazar günü 24. bölümüyle ekranda olacak.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı dizi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatıyor.

Heyecanlı anlara sahne olan dizi Pazar günlerine ambargo koyarken, zirve yarışını ise bırakmıyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde; Serdar'ın eski sevgilisi Ceren'le yüzleşmesi ve ona Zehra'ya aşık olduğunu itiraf etmesi dikkati çekti.

Serdar aşkını anlatırken, "Zehra çok güzel bir kadın. Müthiş bir zeka. Hayranlık uyandırıyor bazen. Ayrıca korkusuz, cesur ve soğukkanlı.

Bazen inatçı. Bunların bir önemi yok. Haysiyet, şeref, onur. Hiç duydun mu? Zehra'yı güzel yapan bunlar. Evet, Zehra'ya aşığım.

Her saniye onu düşünüyorum. Yanımda olsa bile.. Bakışları rüyalarıma giriyor." dedi.

Bu sözler herkesi heyecanlandırırken, dizinin yayın günü öncesi 24. bölüm fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda; yine Zehra ve Serdar'ın bir iş üzerinde ve yakın olduğu ancak artık el ele oldukları görüldü.

Ayrıca kılık değiştirerek Yıldırım ve ekibinin yaptığı toplantıya sızan Serdar, Yıldırım'ı rehin aldı.

Serdar ve Yıldırım kozlarını paylaşırken, o anlarda Zehra ve Ceren'in ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Teşkilat 24. bölüm fragmanı...

Teşkilat 24. bölüm fragmanı İZLE