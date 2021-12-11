Teşkilat 26. bölüm 2. fragmanı: Siz ölüsünüz arkadaşlar, ölü!

Teşkilat'ın yayınlanan 26. bölüm fragmanında; Zehra ve Serdar'ın yeni bir iş üstünde olduğu görüldü. Fragmana ise Halit Başkan'ın, " Siz ölüsünüz arkadaşlar, ölü" sözleri damga vurdu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alıyor ve çekimleri Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Dizinin başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav yer alıyor.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği diziden yeni bölüm öncesi 2. fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda; Serdar'ın, "Bir patlama daha olmayacak. Başka masumlar ölmeyecek" sözleri dikkati çekti.

Serdar'n bu sözlerinden etkilenen Zehra, "Bir delilik yapmayacaksın herhalde" diye sordu.

Halit Başkan ise ekibi topladı ve "Siz ölüsünüz. Ölüler ağlamaz. Ölüler dinlenmez. Ölüler uyumaz. Siz ölüsünüz arkadaşlar." dedi ve onları kendilerine getirmeye çalıştı. İşte Teşkilat 26. bölüm 2. fragmanı...

Teşkilat 26. bölüm 2. fragmanı İZLE

TEŞKİLAT 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur.

İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.