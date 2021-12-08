Teşkilat 26. bölüm fragmanı: Serdar intihar ediyor!

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Serdar'ın kafasına silah dayadığı görülen fragmanda, bir anda bomba patladı. Patlama sonrası Serdar'ın akıbeti, merak uyandırdı.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, 5 Aralık Pazar günü 25. bölümüyle ekranlara geldi.

Soluk soluğa izlenen bölümün ardından dizinin merakla beklenen 26. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yayıınlanan fragmanda, MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ekibe gönderilen mesajda, "İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak ve yemin olsun ki sokaklara çıkamayacak hale gelene kadar 12 saatte bir yeni bomba patlayacak" deniliyor.

Diğer yandan ise Serdar, kaçırıldığı dönemde beynine uygulanan uzaktan kontrol yöntemiyle bir emir alıyor. Serdar'a, ''Yolun sonuna geldin. Türkiye'nin kaderini değiştireceksin.'' deniliyor.

Serdar ise, ''Madem gün bugün o zaman vatan uğruna ölmek için güzel bir gün.'' diyerek başına silahı dayıyor ve tam tetiği çekecekken büyük bir patlama yaşanıyor.

Patlama sonrası ''Allah'ım nasıl böyle bir şey olabilir?'' sözlerinin duyulduğu anda Zehra'nın ağlaması, Serdar'ın akıbetine dair merakı artırdı. Peki Serdar ölecek mi? İşte Teşkilat 26. bölüm fragmanı...

Teşkilat 26. Bölüm Fragmanı VİDEO

TEŞKİLAT 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur.

İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.