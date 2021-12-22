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    Teşkilat 28. bölüm fragmanı: Serdar'ın büyük düşmanı kim?

    Teşkilat'ın yayınlanan son fragmanında; Yıldırım intikamını alması için Serdar'ın düşmanına bir fırsat veriyor. Son bölümlerde ortaya çıkan bu gizemli düşmanın kim olduğu ise merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 12:04
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    Teşkilat 28. bölüm fragmanı: Serdar'ın büyük düşmanı kim?

    Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, 28. bölümüyle Pazar günü ekranda olacak.

    Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

    2. sezonu ile seyircisine heyecanlı anlar yaşatan dizinin yayınlanan son fragmanında ise Serdar'ın yeni bir düşmanının daha olduğu görüldü.

    Yıldırım intikamını alması için Serdar'ın düşmanına şans verirken, bu gizemli ismin kim olduğu merak edildi.

    Serdar ve Zehra cephesinde ise aşk hızla ilerlemeye başladı ve ikili birbirine olan yakınlığını gittikçe artırdı.  İşte Teşkilat 28. bölüm fragmanı...

    Teşkilat 28. bölüm fragmanı İZLE

    Teşkilat 28. bölüm fragmanı: Serdar ın büyük düşmanı kim? #1

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