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Teşkilat 28. bölüm fragmanı: Serdar'ın büyük düşmanı kim?

Teşkilat 28. bölüm fragmanı: Serdar'ın büyük düşmanı kim?

Teşkilat'ın yayınlanan son fragmanında; Yıldırım intikamını alması için Serdar'ın düşmanına bir fırsat veriyor. Son bölümlerde ortaya çıkan bu gizemli düşmanın kim olduğu ise merak konusu oldu.