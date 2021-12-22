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- Teşkilat 28. bölüm fragmanı: Serdar'ın büyük düşmanı kim?
Teşkilat 28. bölüm fragmanı: Serdar'ın büyük düşmanı kim?
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 12:04
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, 28. bölümüyle Pazar günü ekranda olacak.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
2. sezonu ile seyircisine heyecanlı anlar yaşatan dizinin yayınlanan son fragmanında ise Serdar'ın yeni bir düşmanının daha olduğu görüldü.
Yıldırım intikamını alması için Serdar'ın düşmanına şans verirken, bu gizemli ismin kim olduğu merak edildi.
Serdar ve Zehra cephesinde ise aşk hızla ilerlemeye başladı ve ikili birbirine olan yakınlığını gittikçe artırdı. İşte Teşkilat 28. bölüm fragmanı...
Teşkilat 28. bölüm fragmanı İZLE