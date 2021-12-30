Teşkilat 29. bölüm fragmanı: Testere tetiği çekti, Serdar'ın başı yine dertte!

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, 'Testere' lakaplı Igor Golşomin'in Serdar'a silah doğrulttuğu ve ardından silahın patladığı görüldü.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, her bölünüyle reytingleri alt üst etmeyi vaşarıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, 9 Ocak Pazar günü 29. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Çekimleri Ankara'da gerçekleştirilen dizinin merakla beklenen 29. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yayıınlanan fragmanda; Yıldırım, örgüt için hava savunma sistemi almak amacıyla Berlin'e gitti.

Serdar, Hakkı Dayı ve Pınar da kartel elemanları olarak Berlin'deki toplantıya katıldı. Toplantıda işler karışınca Serdar ve ''Testere'' lakaplı Igor Golşomin karşı karşıya geldi.

Testere'nin, Serdar'a silah doğrulttuğu görülen fragmanda, silahın patladığı duyuldu. Peki Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrıacak mı? İşte Teşkilat 29. bölüm fragmanı...

Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı VİDEO