Teşkilat 30. bölüm fragmanı: Elçi'den Serdar ve Zehra'ya hain plan!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Serdar, Zehra, Hakkı, Hulki ve Pınar'ın, Elçi tarafından rehin alındığı görüldü.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, bir haftalık aranın ardından 29. son bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin merakla beklenen 30. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yeni bölümde; Emre Başer'in canlandırdığı Elçi karakteri, MİT'in özel ekibine pusu kuruyor. "3 yıldır bu anı bekliyorum" diyen Elçi, Serdar'ın kafasına silah dayıyor.

Elçi rehin aldığı Zehra, Hakkı, Hulki ve Pınar'ı öldüreceğini söyleyerek, Serdar'ın hayatını kurtarmak için birini seçmesini istiyor. Ancak Serdar, Elçi'ye beklemediği bir yanıt veriyor.

Elçi'nin silah doğrulttuğu Serdar'ın "Bu insanlar kendi kaderlerini başkalarının eline bırakmamak için eğitilmiş insanlar. Vatanları için ölmeyi göze almış insanlar" sözleri dikkati çekiyor. İşte Teşkilat 30. bölüm fragmanı...

Teşkilat 30. Bölüm Fragmanı VİDEO

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Son operasyonda üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi Yıldırım ve Elçi’nin yeni bir plan kurmasına sebep olur. Elçi’nin hiç beklenmedik birini saf dışı bırakmasıyla ekip Yıldırım’ın peşine düşer. Çıkılan bu yeni macera kayıpları da beraberinde getirecektir.

Yıldırım, örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer. Ekip üyeleri bunu engellemek için sızma planını devreye soktuğunda, gündemi değiştirecek bir olayın içine çekildiklerinden habersizdir. Elçi’nin öldüğünü sanan ekip büyük bir cenderenin ortasında, Serdar ise geçmişteki bir hesaplaşmanın göbeğinde kalır.