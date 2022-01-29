Teşkilat 32. bölüm 2. fragmanı: Tövbekar bıçaklandı!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Tövbekar'ın bıçaklandığı görüldü. İşte Teşkilat 32. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 30 Ocak Pazar akşamı 32. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 32. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda; Yıldırım'ın, ''Büyük bir savaş başlayacak. Biraz kan akıtacağım. Biraz değil fazla. Çok fazla kan akıtacağım.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Ceren ile Zehra'nın dövüş sahneleri nefes keserken Tövbekar'ın arkadan bıçaklanması fragmana damga vurdu. İşte Teşkilat 32. bölüm 2. fragmanı...

Teşkilat 32. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

TEŞKİLAT 31. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye'nin gaz meselesinde aşama kaydetmesi Yıldırım ve cephesinin yeni bir hamle yapmasına sebep olur. Ekibimiz içerideki köstebeği açığa çıkardığı sırada kendilerini büyük bir siber saldırının ortasında bulacaktır.

Halit kızı ile ilgili gerçeğin peşindedir. Tövbekar, Halit Başkan için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk Halit ve Yıldırım arasındaki geçmişi baştan yazarken, dengeler alt üst olur.

Ankara'da başlayıp Paris'te devam eden operasyon Serdar ve Zehra'nın duygularını sınarken yeni bir saldırı haberi tüm ekibi hatta sevdikleri herkesi tehlikeye atar.