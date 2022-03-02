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    Teşkilat 37. bölüm fragmanı: Ceren öldürülüyor!

    TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; ajan Ceren'in kaçırıldığı ve araba içinde bayıldığı görüldü. İşte Teşkilat 37. bölüm fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 15:22
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    Teşkilat 37. bölüm fragmanı: Ceren öldürülüyor!

    Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 6 Mart Pazar akşamı 37. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Sevilen dizinin merakla beklenen 37. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

    Fragmanda; Zehra, ajan Ceren'i kastederek ''Kuş kafese girdi.'' dedi. Ardından arabaya binen Ceren'in arabanın içine salınan gaz nedeniyle bayıldığı görüldü.

    Bu sahne, Ceren'in öleceği şeklinde yorumlanırken bazı izleyiciler, Ceren'in babası Halit Başkan ile yüzleşmeden ölmemesi gerektiğini belirten yorumlarda bulundu.

    Öte yandan bazı izleyiciler ise Ceren'in ekibe katılacağını belirten yorumlar yaptı. Peki Ceren ölecek mi? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı? İşte Teşkilat 37. bölüm fragmanı...

    Teşkilat 37. Bölüm Fragmanı VİDEO


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