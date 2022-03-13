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- Teşkilat 38. bölüm 2. fragmanı: Vatan daim olsun..!
Teşkilat 38. bölüm 2. fragmanı: Vatan daim olsun..!
Teşkilat'ın yayınlanan yeni fragmanında; ekibin şehitlerimizin kanını yerde bırakmak için toplandığı ve Yıldırım'a karşı yeni bir operasyon hazırlıklarında oldukları anlar yer aldı.
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 11:52
Tims&B Productions imzalı, çekimleri Ankara'da yapılan ve ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Teşkilat, Pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı'na ışık tutan Teşkilat dizisinin başrollerinde; Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun yer alıyor.
Her bölümü aksiyon dolu olan dizinin yayınlanan yeni fragmanında; ekibin şehitlerin kanını yerde bırakmamak için harekete geçtiği görüldü.
Şehitlerin kanını yerde bırakmak istemeyen ekip, Yıldırım'a karşı yeni bir operasyon hazırlığına başladı.
Mete Başkan'ın fragmanda söylediği sözler herkesin göğsünü kabartırken, yeni bölüm heyecanla beklenmeye başladı. İşte Teşkilat 38. bölüm 2. fragmanı...
Teşkilat 38. bölüm 2. fragmanı İZLE