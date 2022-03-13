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Teşkilat 38. bölüm 2. fragmanı: Vatan daim olsun..!

Teşkilat 38. bölüm 2. fragmanı: Vatan daim olsun..!

Teşkilat'ın yayınlanan yeni fragmanında; ekibin şehitlerimizin kanını yerde bırakmak için toplandığı ve Yıldırım'a karşı yeni bir operasyon hazırlıklarında oldukları anlar yer aldı.