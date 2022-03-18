Teşkilat 39. bölüm 2. fragmanı: Mete Başkan şehit oldu, Serdar'ın 'baba' diye haykırışı yürek sızlattı!

Teşkilat 39. bölüm 2. fragmanı: Mete Başkan şehit oldu, Serdar'ın 'baba' diye haykırışı yürek sızlattı!

TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 39. bölüm 2. fragmanında; Mete Başkan, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehit edildi. Serdar'ın ''Baba'' diye haykırması ise yürekleri sızlattı.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 19 Mart Pazar akşamı 39. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 39. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda; Hakkı Dayı ve Barış birbirine kavuşurken Yıldırım, Mete Başkan'ı vurdu.

Mete Başkan'ın vurulduğunu gören Serdar'ın ''Baba, dayan. Başkanım dayan!'' diyerek ağlaması ise yürekleri sızlattı.

Mete Başkan'ın ''Bazı kahramanlar vardır, çığlığı en derin sessizliktir. Bazı kahramanlar vardır, vaytab için bayrak için millet için tüm dünyaya karşı dik durmak için ölümü göze almışlardır.'' sözleri dikkati çekti.

Fragmanın son sahnesinde ise Mete Başkan şehit oldu ve adı mezar taşına yazıldı. Bu sahne Mete Yücesoy karakterine hayat veren Mesut akusta'nın diziden ayrıldığını doğruladı. İşte Teşkilat 39. bölüm 2. fragmanı...

Teşkilat 39. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

TEŞKİLAT 38. BÖLÜM ÖZET

Ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer. Taşıyıcıyı bulduklarında düzenlenen operasyon sırasında hiç beklenmedik bir kayıp yaşarlar. Bu kayıp sonrası hırslanan ekip yeni bir amaç etrafında birleşir, bu kaybı onlara yaşatanlar bedellerini çok ağır ödeyecektir.

Gizli görevde olan Hakkı, ekibe yardım etmek için Yıldırım'ın yeni planını deşifre etmeye çalışır ancak hesapta olmayan yeni gelişmeler hayatını tehlikeye sokar. Halit, Yıldırım'ın hamlesi için Ceren'i sıkıştırırken, Ceren hücresinde çaresizce kurtarılmayı beklemektedir.

Yıldırım'ın kimyasalları Türkiye'ye sokma planı ekibin nokta atışı operasyonu sayesinde sekteye uğrayınca Yıldırım yeni hedefine yönelir. Bu hedefin boyutu tahmin edilenden büyüktür. Ekibimiz Yıldırım'ı durdurmaya çalışırken Mete çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.