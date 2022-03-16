Teşkilat 39. bölüm fragmanı: Yıldırım Mete Başkan'ı vurdu, ekip gözyaşlarına boğuldu!

TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; herkesten helallik isteyen Mete Başkan'ın Yıldırım tarafından vurulduğu görüldü.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 19 Mart Pazar akşamı 39. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 39. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda; Pınar ve Hulki, hastane yakınlarında kan izine rastladı. Pınar, kan izlerinin Hakkı Dayı'ya ait olmaması için dua etti.

Öte yandan Mete Başkan, Gürcan'a sarılıp helallik istedi ve çıkan çatışmada vuruldu.

Mete Başkan'ın ''Vatanımda ölmek istiyorum.'' sözü yürekleri sızlatırken Yıldırım, ''Mete Başkan!'' diye bağırıp tetiği çekti.

Hulki, Serdar, Pınar ve Zehra koşarak başkanın yanına geldi. Gözyaşları sel olup akarken Mete Başkan'ın ''Galiba Teşkilat'a ömrünü vermenin bedeli bu.'' sözleri fragmana damga vurdu.

Bu sahnelerin ardından dizinin sıkı takipçileri, Mete Başkan'ın ölmemesi gerektiğini belirten yorumlarda bulundu.

Bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle diziye ara veren Mesut Akusta'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak. İşte Teşkilat 39. bölüm fragmanı...

Teşkilat 39. Bölüm Fragmanı VİDEO

Teşkilat 39. Bölüm Fragmanı