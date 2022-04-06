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    Teşkilat 42. bölüm fragmanı: Serdar ailesini öldüren katili yakalayıp kafasına silah dayadı!

    TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Serdar'ın ailesinin katilinin Lukas olduğu ortaya çıktı. Serdar ise Lukas'ı yakalayıp kafasına silah dayadı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 21:42
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    Teşkilat 42. bölüm fragmanı: Serdar ailesini öldüren katili yakalayıp kafasına silah dayadı!

    Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 10 Nisan Pazar akşamı 42. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Sevilen dizinin merakla beklenen 42. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda; Zehra, Mete Başkan'ın verdiği şeker kutusunun içinden bir hafıza kartı çıktığını söyledi.

    Zehra'nın ''Hafıza kartının içinde yer alan belgelere göre Serdar'ın ailesinin katilinin Lukas.'' sözleri dikkati çekti.

    Alman istihbaratçı Lukas İgner ise Serdar'dan kaçmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı ve Serdar, Lukas'ı yakalayıp başına silah dayadı. İşte Teşkilat 42. bölüm fragmanı...

    Teşkilat 42. Bölüm Fragman VİDEO


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