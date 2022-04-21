Teşkilat 44. bölüm fragmanı: Halit Başkan kızı Ceren'i öldürdü, Serdar Yıldırım'ın ensesine çöktü!

TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Halit Başkan, kızı Ceren'i silahla boynundan vurup öldürdü. Serdar ise Yıldırım'ın kafasına silah dayadı.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 24 Nisan Pazar akşamı 44. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 44. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda; Halit Başkan, Ceren bombayı patlatmadan onu boynundan vurup öldürdü.

Ceren'in cesedi torbaya konurken Halit Başkan, Serdar'a Ceren'in kimsesizler mezarlığına gömüleceğini söyledi.

Bu sahne, bir süredir hakkında diziden ayrılacağı yönünde haberler çıkan Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılığını doğruladı.

Yaşananların ardından Halit Başkan, Yıldırım'ı öldürmeye ant içerken Serdar, Yıldırım'ın kafasına silah dayadı.

Ancak Yıldırım'ın adamları Serdar'ın etrafını çepeçevre sardı. Yıldırım'ın ''Beni almak için seni mi gönderdiler?'' sorusu dikkati çekti. Peki Serdar mı ölecek Yıldırım mı? İşte Teşkilat 44. bölüm fragmanı...

Teşkilat 44. Bölüm Fragmanı İzle

Teşkilat 43. bölüm özeti

Serdar, Lucas’tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur.

Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar’ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar’ın peşine düşmüştür.

Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar.

Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.