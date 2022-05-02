Teşkilat 45. bölüm fragmanı: Serdar ve Halit Başkan Yıldırım'ı yakaladı, Hakkı Dayı öldü!

TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Serdar ve Halit Başkan'ın Yıldırım'ı yakaladığı görüldü. Öte yandan bomba yüklü araca binen Hakkı Dayı öldü.

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 8 Mayıs Pazar akşamı 45. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 45. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda; Serdar ve Halit Başkan'ın Yıldırım'ı yakaladığı görüldü.

Öte yandan otoparkta şüpheli araç tespit edildi ve hemen akabinde çatışma çıktı. Bu çatışmada Hakkı Dayı vuruldu.

Daha sonra araçta bomba olduğunu fark eden Hakkı Dayı, aracı dışarıya çıkardı. Bir sonraki sahnede ise aracın patladığı görüldü.

Hakkı Dayı'nın patlama öncesi veda ederken hala vatanını düşünmesinin yanında, ekibin endişeli koşuşu yeni bölüme dair merakı katbekat artırdı.

Tüm bu sahneler ise dizinin izleyicileri tarafından Hakkı Dayı'nın öleceği şeklinde yorumlandı. Peki Hakkı Dayı ölecek mi? Tuncer Salman diziden ayrılacak mı? İşte Teşkilat 45. bölüm fragmanı...

Teşkilat 45. Bölüm Fragmanı İzle

Teşkilat 44. bölüm özeti

Ceren'in ölümü başta Halit olmak üzere tüm ekibin dengesini değiştirir. Ceren’in, Halit Başkan’ın yıllar önce öldüğünü sandığı kızı olmasının ortaya çıkmasıyla Halit’in geçmişinde bir sayfa kapanır.

Ancak Yıldırım’ı almak için ortaya yeni bir sebep daha çıkmıştır. Yıldırım’ın peşine düşen Halit’in bu yolda en büyük destekçisi Serdar olacaktır. Serdar’ın da Yıldırım’dan babasıyla ilgili öğreneceği şeyler vardır. Yıldırım’a ulaşmaya çalıştıklarında önlerine sürpriz bir isim çıkar.

Diğer yanda savunma sistemlerine karşı planlanan saldırı tehdidinin hala devam ettiği ortaya çıkar. Bu tehlikenin önüne geçmek için ‘Doktor’ kod adlı teröriste ulaşılması gerekmektedir.

Doktor ve Yıldırım’ın hedefinde ise İstiklal Projesi’nin kahramanları vardır. Ekip dört bir koldan bu saldırıyı bertaraf etmeye çalışırken yeni bir tehlike onları beklemektedir.