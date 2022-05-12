Teşkilat 46. bölüm fragmanı: Hakkı Dayı toprağa verildi, Hulki ve Serdar'ın gözü döndü!

TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; şehit olan Hakkı Dayı toprağa verildi. Acıdan gözü dönen Hulki ve Serdar ise Hakkı Dayı'nın intikamını aldı.

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 15 Mayıs Pazar akşamı 46. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 46. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda; şehit olan Hakkı Dayı'nın toprağa verildiği görülürken ekip, büyük üzüntü yaşadı.

''Bu memleketin insanları şehadetle müjdelenmiştir. Bu toprağın da kahramanı bitmez. Hakkı olur, Ömer olur, Aybike olur, Gaffar olur, Fetih olur... Mesele isimlerimiz değildir. Mesele kim olduğumuz da değildir. Mesele bu vatana nasıl hizmet ettiğimizdir.'' sözleri dikkati çekti.

Acıdan gözü dönen Hulki ve Serdar ise Hakkı Dayı'nın intikamını aldı. İşte Teşkilat 46. bölüm fragmanı...

Teşkilat 46. Bölüm Fragmanı İzle

Teşkilat 45. bölüm özeti

Serdar ve Halit, nihayet uzun zamandır peşinde oldukları Yıldırım'ı ele geçirmiştir. Halit, Yıldırım’la yüzleşirken Yıldırım ise babasıyla ilgili Serdar’ın aklını karıştırmaya çalışır.

Diğer yanda ekip, Serdar’ın Yıldırım’ın telefonundan çektiği dosyaların şifresini çözmeye çalışmaktadır. Telefondan çıkan tarihlere göre savunma sanayine ve İstiklal projesine yönelik tehdit devam etmektedir. Serdar ve Halit Başkan, Yıldırım’ı Türkiye’ye getirmeye çalışırken ekip bu saldırıların önüne geçmek için belirlenen hedeflerin peşine düşer.

Şirket’in önemli adamlarından birinin araya girmesiyle Fransız istihbaratı Serdar ve Halit’in peşine düşer. Ancak Halit’in kurduğu oyun sayesinde Yıldırım için yolun sonu gelmiştir. Ekip tehditi ortadan kaldırmaya çalışırken 'ölmeden evvel ölenler’ ilk kaybını vermek üzeredir.