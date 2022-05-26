Teşkilat 48. bölüm fragmanı: Zehra kendi elleriyle Pınar, Hulki ve Serdar'ı öldürdü!

Teşkilat 48. bölüm fragmanı: Zehra kendi elleriyle Pınar, Hulki ve Serdar'ı öldürdü!

TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Sezon final fragmanında; zor bir seçim yapmak zorunda kalan Zehra, kendi elleriyle Pınar, Hulki ve Serdar'ı öldürdü.

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Teşkilat dizisi, 29 Mayıs Pazar akşamı 48. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Bu sezon son kez ekranlara gelecek olan dizinin merakla beklenen 48. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Sezon finali fragmanında; Serdar, Zehra'ya evlenme teklifi etti ve Zehra, bu teklifi kabul etti.

Öte yandan Halit Başkan, ekibin Zürih'te bir otelde bu zamana kadar yaptıkları operasyonların en zoruyla karşı karşıya kalacaklarını ve bu görev sonrası ekibin görevinin biteceğini söyledi.

Otelde suikast timi olduğu ihbarını alan ekipten Pınar'ın vurulduğu görüldü. Serdar, Hulki ve Pınar otelde köşeye sıkışırken Zehra, otelden çıkmayı başardı.

''Seni seviyorum Serdar'' diyerek tetikleyicinin düğmesine basan Zehra, oteli havaya uçurdu.

''Bilmiyorum Başkanım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Onlar benim ailemdi. Ben kendi ellerimle...'' diyen Zehra'nın hıçkırarak ağlaması dikkati çekti.

Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler ile Hulki karakterini canlandıran Nihat Altınkaya'nın diziden ayrılacağı iddiası kesinleşirken Serdar'ın akıbeti merak konusu oldu.

Peki Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı? İşte Teşkilat 48. bölüm sezon finali fragmanı...

Teşkilat 48. Bölüm Fragmanı İzle

Teşkilat 47. bölüm özeti

Yıldırım’ın Şirket’in elinden kurtulmak için Türk istihbaratından yardım istemesi tüm dengeleri değiştirir. Yıldırım kurtarılması karşılığında Şirket’in tüm sırlarını vereceğini söylemiştir. Halit Başkan başta olmak üzere ekip zor bir karar vermek zorundadır!

Yıldırım, Halit Başkan’dan umudu kesince peşindekilerden kurtulmak için polise teslim olur. Fransız istihbaratının ise Yıldırım için farklı planları vardır.

Ekibimiz hayatlarını değiştirecek büyük operasyon için Yıldırım’ın peşine düşer. Yıldırım’ı Türk topraklarına getirip hesabını kesmek için amansız bir mücadele başlar.