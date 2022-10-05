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    Teşkilat 50. Bölüm 1. fragmanı: Ömer ve Zehra öldürüldü mü?

    Teşkilat'ın yayınlanan son fragmanında; Ömer ve Zehra'nın 9 yıl öncesine dayanan tanışıklıkları ortaya çıkarken, Zehra'nın kullandığı ilaçlar ise Ömer'in eline geçti.
    • 05.10.2022 - 13:03
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    Teşkilat 50. Bölüm 1. fragmanı: Ömer ve Zehra öldürüldü mü?

    Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan kişilerin hayatını anlatan Teşkilat, ikinci sezonu ile devam ediyor.

    Yeni isimlerin katıldığı dizinin sloganı "Teşkilat seni bulur" olurken, yayınlanan son fragman yine ilgi çekti.

    Yayınlanan fragmanda; Zehra ve Ömer'in 9 yıl önce birbirlerini tanıdıkları ve aralarında bazı olaylar geçtiği görüldü.

    Zehra'nın Ömer'e yaptığı göndermeler herkesi şaşırtırken, Ömer ise Zehra'nın kullandığı ilaçları buldu.

    "Senin gibi güçlü bir kadın hangi acı karşısında bu ilaçlara sığınır?" diyen Ömer, aldığı yanıt karşısında şaşırdı.

    Serdar'ı öldürdüğünü itiraf eden Zehra, Ömer ile birlikte havaya uçuştu. Evin patlatılmasını gören seyirciler, "Ömer ve Zehra öldürüldü mü?" sorusunu sormaya başladı.

    Peki, Ömer ve Zehra öldürüldü mü? İşte Teşkilat 50. Bölüm 1. fragmanı...

    Teşkilat 50. Bölüm 1. fragmanı İZLE

    Teşkilat 50. Bölüm 1. fragmanı: Ömer ve Zehra öldürüldü mü? #1


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