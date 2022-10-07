Teşkilat 50. bölüm 2. fragmanı: Zehra ve Ömer'in mefes kesen sahneleri..

Teşkilat 50. bölüm 2. fragmanı: Zehra ve Ömer'in mefes kesen sahneleri..

Teşkilat'ın yayınlanan son fragmanında; Zehra'nın yeniden ekibe katıldığı ve Ömer ile tanıştığı görüldü. Ancak herkesin bilmediği detaylar arasında, ikilinin 9 yıl önce tanıştığı yer alıyor.

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını konu alan Teşkilat yeni sezonda devam ediyor.

Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta ve Nihat Altınkaya'nın veda ettiği dizi, yeni oyuncu kadrosu ile ekrana geliyor.

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Yunus Emre Yıldırımer, Turgut Tunçalp ve Levent Can'ın yer aldığı Teşkilat'ın yayınlanan bölüm ve fragmanları ise büyük ilgi topluyor.

Dizinin yayınlanan son fragmanında; Ömer ve Zehra'nın ekibe dahil oldukları görüldü.

Birlikte savaşmaya başlayan ve 9 yıl önce tanıştıkları ortaya çıkan Ömer ile Zehra'nın atışmaları ise fragmana damga vurdu.

İkilinin sahnelerini izlemeyi sevmeye başlayan seyirci, Gürkan Uygun'a ise ayrı bir parantez açıyor.

İşte Teşkilat 50. bölüm 2. fragmanı....

Teşkilat 50. bölüm 2. fragmanı İZLE