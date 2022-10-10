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- Teşkilat 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
Teşkilat 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
TRT1 ekranlarında reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Teşkilat dizisinin 51. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte 51. Bölüm fragmanı...
- 10.10.2022 - 13:23
Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.
Başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, büyük ilgi görüyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışan bir ekibin iş hayatı dışında özel hayatını da ele alan dizide son bölüm ekranlara damga vurmuştu.
İzleyiciler, “Teşkilat dizisinin 51. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümünde neler olacak?” sorularını sormaya başladı. İşte Teşkilat 51. bölüm fragmanı…
Teşkilast 51. Bölüm fragmanı İZLE