Teşkilat 83. bölüm fragmanı: Zehra yaşıyor! Ömer sonunda Zehra'yı buldu! TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde herkesi şoke eden bir fragman ortaya çıktı. Son fragmanda; Ömer'in Zehra'yı bulduğu görüldü

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ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, herkesi bir kez daha ekran başına kilitleyecek.

Dizinin yayınlanan son fragmanı, gidişata dair bazı ipuçları verdi. Bunlardan en önemlisi ise Neslihan'ın istifası oldu.

Ekibe zarar vereceğini düşünen Neslihan istifasını yazdı ancak onu bekleyen asıl sürprizin farkında değil...

Diğer bir detay ise Ömer'in Zehra'yı bulması oldu. Baskınm yapılan bir evde yatakta yatan Zehra'yı bulan Ömer, şoke oldu.

Zehra'nın yaşadığını söyledi!

Zehra'yı bulan Ömer, tüm ekibe yaşadığını haber verdi ve onu kurtarmak için çalışmalara başladı.

Peki, yatakta yatan gerçekten Zehra mı? Detayları ilerleyen bölümde öğreneceğiz!