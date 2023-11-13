Teşkilat 84. bölüm fragmanı: Zehra'dan sonra Ömer Atmaca'nın yeni aşkı Neslihan oldu! TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, yeni fragmanını görücüye çıkardı. Yayınlanan fragmanda, Neslihan ile Ömer Atmaca'nın iş birliği yaptığı görüldü.

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ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, yeni sezonuyla damga vurmaya devam ediyor.

Deniz Baysal'ın ardından kadroya gelen ve Neslihan'a hayat veren Aybüke Pusat, seyirci tarafından da benimsendi.

Son fragmanda da Ömer Atmaca ile iş birliği yapan Neslihan'ın ekibe dahil olduğu görüldü.

Neslihan ve Atmaca bir arada

Neslihan ve Atmaca'nın bir araya gelmesi, düşmanların ortaya çıkışını hızlandıracak.

Neslihan'ın yanından ayrılmayan Ömer Atamaca için ise "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusu gündeme getirildi.

Bunun cevabını ise ilerleyen bölümlerde alacağız...