Teşkilat 85. bölüm fragmanı: Ömer'e bir kayıp daha! Neslihan sırtından vuruluyor Teşkilat dizisinin yayınlanan son fragmanında babasının hayatını kurtaran Neslihan'ın vurulup vurulmadığı merak edildi.

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ensonhaber.com

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat, devam ediyor.

4. sezonu ve yenilenen kadrosuyla Pazar günlerine damga vuran dizi, son fragmanıyla yine rekor kırdı.

Yayınlanan son fragmanda, Ömer ile Neslihan'ın birbiriyle dertleştikleri ve giderek daha çok yakınlaştıkları görüldü.

Neslihan ölecek mi?

Ancak bu yakınlaşma kısa süreli olacak gibi gözüküyor. Babasını kaybetmekten korkan Neslihan, soluğu annesinin mezarında aldı.

Babasına silah çekilmişken yetişen ve sarılan Neslihan'ın sırtından vurulduğu görüldü.

Peki, Neslihan ölecek mi? Bu sorunun cevabını yeni bölümde alacağız.