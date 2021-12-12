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Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı! Yasak Elma'nın yıldızını kadrosuna kattı

Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı! Yasak Elma'nın yıldızını kadrosuna kattı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, bomba bir transfere daha imza attı. Yasak Elma dizisinde Avukat Metin karakterine hayat veren Bahattin Gök, Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu.