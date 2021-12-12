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    Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı! Yasak Elma'nın yıldızını kadrosuna kattı

    TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, bomba bir transfere daha imza attı. Yasak Elma dizisinde Avukat Metin karakterine hayat veren Bahattin Gök, Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 13:51
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    Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı! Yasak Elma'nın yıldızını kadrosuna kattı

    Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Pazar akşamlarına damgasını vuran ve rakiplerine göz açtırmayan Teşkilat dizisi, bomba bir transfere imza attı.

    YASAK ELMA'NIN YILDIZI TEŞKİLAT'A GELİYOR

    İddiaya göre, FOX TV'nin reyting rekormeni dizisi Yasak Elma'da Halit Argun'un şirket avukatı 'Metin' karakterine hayat veren Bahattin Gök, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Bahattin Gök, Teşkilat dizisinde emniyet müdürü olarak yer alacak.

    Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı! Yasak Elma nın yıldızını kadrosuna kattı #1

    Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı! Yasak Elma nın yıldızını kadrosuna kattı #2

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