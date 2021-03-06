Teşkilat dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

Teşkilat dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizi Teşkilat hakkında ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman, hangi kanalda?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kale adıyla bilinen ve sır gibi saklanan kampüsünün görüntüleri "Teşkilat" dizisiyle ilk kez ekrana gelecek.

MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.

İlk tanıtımında büyük ilgi gören ve güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayımlanacağı ve nerede çekildiği gibi detaylar merak konusu oldu.

Peki, Teşkilat dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? İşte, Teşkilat dizisine dair detaylar..

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi, 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın danışmanlığında hayata geçirilen Teşkilat dizisinin çekimleri, Ankara'da TIMS&B Productions’ın TRT iş birliğiyle inşa ettiği olağanüstü sette gerçekleşmektedir.