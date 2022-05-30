Teşkilat dizisinde ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! 4 oyuncu birden projeye veda etti

TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinden peş peşe gelen ayrılık haberleri izleyicileri şoke etti. Dün akşam sezon finali bölümüyle ekranlara gelen diziye, 4 oyuncu birden veda etti.

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in ilgiyle izlenen Teşkilat dizisi, 29 Mayıs Pazar akşamı 48. bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler, Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Teşkilat dizisi, sezon finali bölümüyle de milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

TIMS&B Productions imzalı Teşkilat dizisinin sezon finalinde beklenmedik ayrılıklar yaşandı.

Teşkilat'ın sezon finalinde ne oldu?

Ekip, Yıldırım'dan aldığı bilgiler sayesinde operasyon hazırlığına girişti. Yıldırım'ın söyledikleri yeterli olmayınca ekip oyun içinde oyun kurdu. Şirket'in tüm katılımcılarının bir araya gelmesi için masaya başkanlık eden Alexander Schultzers ortadan kaldırıldı. Böylece masanın yeni başkanının seçilmesi için toplantı organize edilmesi sağlandı.

Bu sırada Halit Başkan ise müsteşarla birlikte gizli bir operasyon yürütmeye başladı. Yıldırım'a tıpa tıp benzeyen teşkilat mensubunun, Şirket'in kaynaklarından birine giderek toplantının yapılacağı yeri öğrendi.

Gelen istihbarat doğrultusunda ekip hemen Zürih'e doğru yola çıktı. Toplantının yapılacağı otele patlayıcılar yerleştirildi. Şirket, ekibin otelde olduğunu öğrenince büyük bir çatışma çıktı.

Otelin dışındaki araçta patlayıcının başında bulunan Zehra ise hayatını en zor görevini yerine getirmek zorunda kaldı. Otelin içinde sıkışıp kalan Serdar, Pınar ve Hulki dışarı çıkmadan Zehra, Şirket üyelerinin kaçmasına engel olmak için tetikleyiciye bastı ve toplantının olduğu katı havaya uçurdu.

Patlamada 2 isim birden öldü

Böylece dizide Pınar karakterini canlandıran Ezgi Şenler ile Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya, ölerek projeye veda etti.

Yıldırım karakteri öldürüldü

Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakteri, yine Gürkan Uygun'un canlandırdığı karakter tarafından öldürüldü.

Hakan Boyav da projeye veda etti

Teşkilat'ın sevilen isimlerinden Tövbekar, sezon finalinde bir ihanete kurban gitti ve öldürüldü. Böylece ünlü oyuncu Hakan Boyav da diziye veda etmiş oldu.

Serdar'ın akıbeti belirsiz

Dizinin sezon finalinde Çağlar Ertuğrul'un hayat verdiği Serdar karakteri, büyük bir patlamanın ortasında kaldı.

Bu sahnenin ardından bir süredir diziden ayrılacağı yönünde haberler çıkan Çağlar Ertuğrul'un akıbeti merak konusu oldu.

Çağlar Ertuğrul'un hayat verdiği Serdar karakterinin ölüp ölmediği yeni sezonda belli olacak.

Ezgi Şenler'den veda paylaşımı

Dizide MİT ajanı Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler, sezon finali bölümüyle projeye veda etti.

Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Şenler, "Yanımda olan, her pazar bizimle ekran başında olan herkese canım teşkilat ekibine ve Ankara'da kurduğumuz aileme çok teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık Hatam olduysa af ola… Hoşça kal Pınar" ifadelerini kullandı.