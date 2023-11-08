Teşkilat dizisinde olay ayrılık çok erken geldi! Yeni sezon başlar başlamaz kahretti TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisiyle ilgili herkesi etkileyecek haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen haber ise hayranları bir hayli şaşırttı.

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Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat, dördüncü sezonuna girdi.

4 sezon boyunca oyuncu kadrosunda ciddi değişikliklere giden Teşkilat'ın başrolünde Murat Yıldırım ve şimdilerde Aybüke Pusat yer alıyor.

Deniz Baysal'ın yerine dahil olan Pusat, seyirci tarafından kısa süre içerisinde sevildi ve benimsendi.

Sayısız projede yer alan eski Türkiye güzelinin Murat Yıldırım ile olan uyumu ise Deniz Baysalı'da aratmıyor.

İlerleyen bölümlerde neler olacak henüz bilinmiyor ancak diziye dair sosyal medyada çok fazla haber dolaşıyor.

Dizinin yeni sezonu başladığın beri kadroda görülmeyen ancak geri döneceği düşünülen bir oyuncuyla ilgili de haberler gündem oldu.

Teşkilat 82. Bölüm TRT 1 ekranlarında seyirciyi yine ekran başına kilitlemeye başlarken Gürcan karakteri de artık kadroda yer almayacak.

Sözleşmesi sona erdi

Teşkilat Gürcan karakteriyle seyircinin sevdiği isimler arasında yer alan genç ve başarılı oyuncu Ahmet Uğur Say yeni sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak.

Teşkilat 83. Bölüm Pazar akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyicinin karşısında olacak.