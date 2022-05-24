Teşkilat dizisinin final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor

Teşkilat dizisinin final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran Teşkilat dizisinin çekimleri tamamlandı. Oyuncu kadrosu tam bir yıldızlar geçidi olan Teşkilat dizisinin sezon final tarihi de belli oldu.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizilerden sezon finali haberleri gelmeye başladı.

Bu dizilerden biri de iki sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan MİT destekli Teşkilat dizisi oldu.

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisinin 2. sezon çekimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin ekibi, önceki gün akşam yemeğinde bir araya geldi.

Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran aksiyon dolu dizinin sezon finali tarihi de netleşti.

48. bölümde veda ediyor

Reytinglerde birinciliği en güçlü rakibi Yargı'ya kaptırsa da başarıyla yayınına devam eden Teşkilat dizisi, pazar akşamlarına damga vuruyor.

İkinci sezonuyla da izleyicileri ekran başına kitleyen Teşkilat dizisi, 29 Mayıs akşamı yayınlanacak 48. bölümle birlikte sezon finali yapacak.

Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman gibi oyuncuların veda ettiği için dizi, önümüzdeki kış, üçüncü sezonuyla ve güçlü isimlerle yayın hayatına devam edecek.