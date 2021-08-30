Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman? Teşkilat dizisi ile ilgili şoke eden karar..

Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman? Teşkilat dizisi ile ilgili şoke eden karar..

Teşkilat dizisinin yeni sezonunu heyecanla bekleyen seyirciler, "Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman?

TRT ekranlarında yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan, Ankara'da çekilen Teşkilat dizisi yeni sezona hazırlanıyor.

Başrollerinde Mete Akusta, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüpoğlu, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı diziye 2 bomba transfer yapıldı.

Dizinin yeni sezonda nasıl devam edeceği ve ne zaman başlayacağı araştırılırken, setin durduğuna yönelik haberler geldi.

Bunun akabinde seyirciler meraklanırken, bir yandan ise Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman? sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman?

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Teşkilat dizisinin eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Ancak sette yapılan rutin kontrollerde koronavirüs vakasına rastlandığı ve bu nedenle sete ara verildiği iddia edildi.

Testi pozitif çıkan ekip üyeleri ve oyuncular evlerinde istirahat ederken, dizinin çekimlerinin ise önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı belirtildi.

Diziye ise Uyanış Büyük Selçuklu'dan Gürkan Uygun ve Maraşlı'daki performansı ile dikkat çeken Hakan Boyav katıldı.

MESUT AKUSTA'NIN DURUMU

Geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçiren ve 3 saat ameliyatta kaldıktan sonra yoğun bakıma alınan Mesut Akusta, taburcu oldu.

Oyuncunun 1 hafta sonra setlere döneceği gelen bilgiler arasında..