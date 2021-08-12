Teşkilat izleyicisine kötü haber: Çağlar Ertuğrul diziden ayrıldı mı?

Teşkilat izleyicisine kötü haber: Çağlar Ertuğrul diziden ayrıldı mı?

Sezon finali veren Teşkilat dizisinde başrol oynayan Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Peki, Çağlar Ertuğrul diziden ayrıldı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarını konu alan Teşkilat dizisi, izleyici tarafından çok sevildi.

Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Nihat Altınkaya, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu ve heyecan dolu sahneleri ile dikkati çekti.

Dizi haziran ayında sezon finali vermiş, oyuncular ise soluğu tatilde almıştı.

Dizinin sezon finali vermesinin ardından "Serdar" karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un ayrılacağı iddia edildi.

Bunun üzerine diziyi takip edenler, "Çağlar Ertuğrul diziden ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Çağlar Ertuğrul diziden ayrıldı mı?

ÇAĞLAR ERTUĞRUL DİZİDEN AYRILDI MI?

Eylül ayında ekranlara dönecek olan Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimleri başladı.

Dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal Yurtçu ile sette çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Ertuğrul paylaşımına "Az kaldı" notunu düştü.

KADRO YENİLENDİ

Yeni sezonda Teşkilat'ın yönetmeni değişti. Daha önce Hakan Kırvavaç tarafından yönetilen dizinin yönetmeni, Son Yaz'dan ayrılan Barış Arlıer oldu.

Teşkilat'ın yeni sezonda kadrosuna ise ünlü oyuncular Hakan Boyav ve Gürkan Uygun da katıldı.