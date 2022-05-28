Teşkilat Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterini diriltti! Memati Baş, Yıldırım'ı öldürmeye geliyor

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin 48. bölümünden kısa bir tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Kurtlar Vadisi'nin Memati karakterinin Yıldırım'ın ikizi olarak geldiği ve Yıldırım'ı öldürdüğü görüldü.

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Teşkilat dizisi, 29 Mayıs Pazar akşamı 48. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Bu sezon son kez ekranlara gelecek olan dizinin merakla beklenen 48. bölümünden kısa bir tanıtım yayınlandı.

Tanıtımda; Halit Başkan'ın, ''Başkanım'' dediği kişinin, ''Bu kadar zıt karakterler olması çok ilginç değil mi? Biri hain bdiğeri vatansever.'' sözleri dikkati çekti.

Ardından Yıldırım'ın karşısına ikizi çıktı ve ''Bu işi niye kabul ettim biliyor musun? Halit Başkan bana bir söz verdi. Biri bana kafana sıkacaksa o ben olacağım.'' diyerek Yıldırım'ı öldürdü.

Bu sahneler, izleyiciler tarafından Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Memati Baş'ın dizi için diriltildiği şeklinde yorumlandı.

Bildiğiniz üzere Memati karakteri, Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi ile gizlice nikahlanmıştı. Daha sonra büyük bir düğün yapılmış ve düğünün sonunda Polat ile Memati harmandalı oynamaya başlamıştı.

"Deniz Üstü Köpürür" çalarken sol üst kaburgasına, kalbinin yakınına ve midesine üç el ateş edilmiş ve sendelemeye başlayıp Polat'ın kollarına yığılmıştı. Memati'nin son sözleri ise ''Selvi, sana emanet Usta. Usta.'' olmuştu.

Teşkilat 48. Bölüm Ön İzleme (Sezon Finali) İzle

Teşkilat 47. bölüm özeti

Yıldırım’ın Şirket’in elinden kurtulmak için Türk istihbaratından yardım istemesi tüm dengeleri değiştirir. Yıldırım kurtarılması karşılığında Şirket’in tüm sırlarını vereceğini söylemiştir. Halit Başkan başta olmak üzere ekip zor bir karar vermek zorundadır!

Yıldırım, Halit Başkan’dan umudu kesince peşindekilerden kurtulmak için polise teslim olur. Fransız istihbaratının ise Yıldırım için farklı planları vardır.

Ekibimiz hayatlarını değiştirecek büyük operasyon için Yıldırım’ın peşine düşer. Yıldırım’ı Türk topraklarına getirip hesabını kesmek için amansız bir mücadele başlar.