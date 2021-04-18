Her pazar akşamı TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanında, Mete Başkan’ın vurulma sahnesi kameralara yansıdı. İzleyiciler, 'Mete Başkan ölecek mi?' sorusuna yanıt arıyor.

Tims&B imzalı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisinin bu akşam yayımlanacak yeni bölüm fragmanı, izleyicilerde merak uyandırdı.

TRT1 ekranlarında yayımlanan ve sosyal medya platformu Twitter'da gündem olmayı başaran diziye bu hafta, Mete Başkan’ın vurulma sahnesi damga vuruyor.

Büyük bir ilgiyle izlenen dizinin takipçileri, 'Mete Başkan ölecek mi?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Teşkilat Mete Başkan ölecek mi? Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

TEŞKİLAT 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelir.

Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA'ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef'ten Serdar'ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır.

Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara'da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

METE BAŞKAN ÖLECEK Mİ?

Ekranların heyecan dolu dizisi Teşkilat'ın 7. bölüm fragmanı yayımlandı. Bu akşam yayımlanacak olan yeni bölümde Zayed Fadi, Mete Başkan'a suikast kuruyor ve Mete Başkan’ı vuruyor.

Suikast sonrası Müsteşar Mete Bey'in ölüp ölmeyeceği ve dolayısıyla Mesut Akusta'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı, bu akşam yayımlanacak olan yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.