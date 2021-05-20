Teşkilat sezon finali ne zaman? Ekranlara ara veriyor...

MİT’in kapılarını ilk defa bir dizi için açtığı, yayınladığı ilk günden izlenme rekorları kıran Teşkilat dizisi ekranlara kısa süre ara verecek. Peki Teşkilat sezon finali ne zaman?

TRT 1 ekranların her pazar 20.00’de akran karşına çıkan Teşkilat dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor.



Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler'in başrollerinde yer aldığı dizi, ilk bölümlerinden beri seyircisinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Dizi sektöründe yapımlardan sezon finali haberleri gelirken, Ankara'da çekimlerine devam edilen dizinin ne zaman sezon finaline gireceği merak konusuydu.

İşte o tarih belli oldu.. Peki Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak?

TEŞKİLAT SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran 'Teşkilat' dizisinde sezon sonu için geri sayım başladı. Önceki akşam izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran 'Teşkilat'ın kısa süre sonra ekranlara ara vereceği açıklandı. Konuya ilişkin olarak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde "Teşkilat" 14. bölümde tatile çıkıyor." ifadelerine yer verildi.

11. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin, 3 hafta sonra ekranlara kısa süreli veda etmesi bekleniyor.