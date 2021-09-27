Teşkilat sezona kayıpla başladı! Bu ayrılığı kimse beklemiyordu

Teşkilat sezona kayıpla başladı! Bu ayrılığı kimse beklemiyordu

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen dizisi Teşkilat, dün akşam ikinci sezon ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Ancak sevilen dizi, sezonu büyük bir kayıpla açtı.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, 26 Eylül Pazar akşamı ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıktı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisi, yayınlanan 15. bölümüyle reytingleri altüst etti.

Yeni sezonu da nefes kesen maceralara sahne olacak Teşkilat'ın yeni bölümünde, diziye katılan isimler ilk kez görüldü.

ZEHRA'NIN ESKİ EŞİ KEMAL ÖLDÜ

Büyük bir heyecanla takip edilen dizinin yeni sezonunun ilk bölümünde Ceren, ekip tarafından gözaltına alınırken, hafızasını kaybeden Serdar'a geçmişi hatırlatılmaya çalışıldı.

Türkiye'ye gelen Yıldırım ilk operasyonunu ise Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan 1 gemisine yaptı. Mavi Vatan 1 gemisinde büyük bir patlama yaşandı.

Yaşanan bu patlamada Zehra'nın eski eşi rolünü oynayan Kemal hayatını kaybetti. Böylece Kemal karakterine hayat veren Mert Karabulut, diziye veda etmiş oldu.

Teşkilat dizisinin 3 Ekim Pazar günü 16. bölümüyle ekrana gelecek 16. bölüm fragmanında, bu patlamanın faillerinin arandığı görülüyor.