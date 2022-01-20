Teşkilat Türküsü'nde dans etti! Twitch yayıncısı Pqueen'e soruşturma...

Twitch Türkiye'nin tanınan yayıncılarından 'Pqueen' Pelin Baynazoğlu, yayın esnasında dans ettiği şarkı sebebiyle ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Kara para aklama olaylarıyla gündeme gelen Twitch, Türkiye'de ilgi görmeye devam ediyor.

Pqueen rumuzlu Pelin Baynazoğlu da yayınlarına devam eden başarılı isimler arasında.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı yayın sonrasında adını iyice duyuran Baynazoğlu, attığı bir tweet ile 'aşırı komik bir konuda' hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"YAŞASIN IRKIMIZ" DANSI

Pqueen'in aylar önce gerçekleşen bir yayını esnasında Teşkilat Türküsü ile 'Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız' sözlerine eğlenceli bir dansla eşlik ettiği görüldü.

Twitch yayıncısı Teşkilat Türküsü ile dalga geçtiği gerekçesi ile CİMER'e şikayet edilince, hakkında soruşturma açıldı. Pqueen'in 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' ile suçlandı.

Pqueen'in bu olay ardından Twitter hesabından "Adalet" yazılı paylaşım yapması da dikkat çekti.

Twitch yayıncısı Pqueen 'Yaşasın Irkımız' dansı yapıyor VİDEO