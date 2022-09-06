Teşkilat yeni sezon tanıtımı: Rota İSTANBUL!

Teşkilat dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Yeni sezon tanıtımında kullanılan, "Teşkilat seni bulur" sözleri dikkati çekti. Ayrıca diziye Murat Yıldırım, Ömer olaeak dahil oldu.

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatn Teşkilat dizisi, yeni sezona hazırlanıyor.

Çağlar Ertuğrul, Nihat Altınkaya, Mesut Akusta ve Ezgi Şenler gibi birçok oyuncusunu kaybeden dizi, yeniden organize ediliyor.

Ankara'dan İstanbul'a taşınan dizide Deniz Baysal "Zehra" olarak devam edecek.Baysal'a ise Murat Yıldırım eşlik edecek.

Murat Yıldırım'ın Ömer'e hayat vereceği dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Tanıtımda İstanbul detayı dikkati çekerken, "Teşkilat seni bulur" sözleri ise damga vurdu. İşte Teşkilat yeni sezon tanıtımı..

Teşkilat yeni sezon tanıtımı İZLE