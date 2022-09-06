Petrol
93.06
-2.80%
Euro
18.1398
0.26%
Dolar
18.2269
0.06%
Altın
1.003
0.13%
Borsa
3369
0.32%
Bitcoin
366.664
1.07%
BTXN Coin
5.11
0.19%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Teşkilat yeni sezon tanıtımı: Rota İSTANBUL!

    Teşkilat dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Yeni sezon tanıtımında kullanılan, "Teşkilat seni bulur" sözleri dikkati çekti. Ayrıca diziye Murat Yıldırım, Ömer olaeak dahil oldu.
    • 06.09.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 12:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Teşkilat yeni sezon tanıtımı: Rota İSTANBUL!

    Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatn Teşkilat dizisi, yeni sezona hazırlanıyor.

    Çağlar Ertuğrul, Nihat Altınkaya, Mesut Akusta ve Ezgi Şenler gibi birçok oyuncusunu kaybeden dizi, yeniden organize ediliyor.

    Ankara'dan İstanbul'a taşınan dizide Deniz Baysal "Zehra" olarak devam edecek.Baysal'a ise Murat Yıldırım eşlik edecek.

    Murat Yıldırım'ın Ömer'e hayat vereceği dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

    Tanıtımda İstanbul detayı dikkati çekerken, "Teşkilat seni bulur" sözleri ise damga vurdu. İşte Teşkilat yeni sezon tanıtımı..

    Teşkilat yeni sezon tanıtımı İZLE

    Teşkilat yeni sezon tanıtımı: Rota İSTANBUL! #1


    İlginizi Çekebilir

    Avrupa’daki orman yangınları, uydudan görüntülendi
    3. Sayfa

    Avrupa’daki orman yangınları, uydudan görüntülendi

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    LGBT derneklerinin kapatılması için imza toplandı
    Gündem

    LGBT derneklerinin kapatılması için imza toplandı

    Görüş Bildir