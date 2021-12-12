Teşkilat'ın Adem'i Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl'e bakın! Hem de ünlü bir manken

Teşkilat'ın Adem'i Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl'e bakın! Hem de ünlü bir manken

Teşkilat dizisinde rol alan ünlü müzisyen Yavuz Bingöl'ün, bir dönem mankenlik yapan kızı Türkü'yü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Yavuz Bingöl'ün podyumda rüzgar gibi esen kızı Türkü Bingöl.

Ünlü müzisyen Yavuz Bingöl, şimdilerde başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav gibi başarılı isimlerin yer aldığı TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinde rol alıyor.

Teşkilat dizisinde eski MİT mensubu kod adı Tesbihçi olan Adem karakterine hayat veren Yavuz Bingöl, sesinin yanı sıra oyunculuk performansıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

56 yaşındaki başarılı müzisyen Yavuz Bingöl'ün özel hayatı da merak edilip araştırılıyor.

Hakkında araştırma yapanlar ise ünlü türkücünün, bir dönem mankenlik yapıp podyumlarda tozu dumana katan kızı Türkü'yü görünce şaşkına dönüyor.

İŞTE YAVUZ BİNGÖL'ÜN MANKEN KIZI

Yavuz Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Türkü Bingöl büyüdü. Bir dönem fotomodellik ve mankenlik yaparak podyumlarda salınan Türkü Bingöl, şimdilerde bir erkek çocuğu annesi...

Okuduğu dönemde mankenlik yapan Türkü, Instagram'dan sık sık babası Yavuz Bingöl ile fotoğraf paylaşıyor.

Yavuz Bingöl de kızı ve torunuyla çekildiği mutlu kareleri, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

BİNGÖL AİLESİNİN MUTLULUK POZLARI

Yavuz Bingöl'ün tek çocuğu olan Türkü Bingöl, ABD'de Okul Öncesi Çocuk Psikolojisi eğitimi gördü. Eğitimi sırasında fotomodellik yapan Türkü, Amerika'da çeşitli defilelerde de podyuma çıktı.

Ayrıca fuarlarda hostes olarak çalışan Türkü Bingöl, ABD'deki eğitimi bitince Türkiye'ye döndü.

Uzun yıllardır birlikte olduğu iş insanı Mert Yüncü ile dünyaevine giren Bingöl'ün bu evliliğinden bir erkek çocuğu var.

Torunuyla sevgi dolu pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Bingöl'ün aile pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.