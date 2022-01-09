Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu cesur çıktı! İddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Ceren rolüyle adından söz ettiren Ezgi Eyüboğlu, ateşli pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Eyüboğlu'nun paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuldu.

Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Teşkilat dizisinde ajan Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ve Influencer çatlatan tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Eyüboğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

LEOPARLI TARZI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen 33 yaşındaki güzel oyuncu, leopar desenli stiliyle kendine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncunun paylaşımları, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eyüboğlu'nun cesur pozlarına, ''Nerede o cici kız?'', ''Sen insansan biz neyiz!'' ve ''Her halin güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi alan Eyüboğlu, ekran macerasına 2007 yılında yer aldığı ''Senin Uğruna'' dizisiyle başladı.

Arka Sokaklar, Kalbim Seni Seçti, Muhteşem Yüzyıl, Sudan Bıkmış Balıklar, Yalan Dünya ve Adı Mutluluk gibi projelerde rol alan Eyüboğlu, şimdilerde Teşkilat dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veriyor.

Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemini meşgul eden ünlü oyuncu, 2016-2019 yılları arasında meslektaşı Kaan Yıldırım ile evli kalmıştı.

Ezgi Eyüboğlu, Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamıştı.