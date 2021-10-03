Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetik harikası çıktı! Hayranları hüsrana uğradı... İşte eski hali

Şimdilerde TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medya gündemine oturdu. Eyüboğlu'nun eski halini gören hayranları, hüsrana uğradı.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde ajan Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz ay Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den sürpriz bir şekilde ayrılan Ezgi Eyüboğlu'nun eski hali, hayranlarını oldukça şaşırttı.

"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"

Ezgi Eyüboğlu, estetik yaptırma konusunda yaptığı açıklamada, ''Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz... Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim.'' ifadelerini kullanmıştı.

''TÜKETMEYE DEĞİL YAŞATMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM''

1,5 yıllık aşk yaşadığı Oğulcan Engin'den bir ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, bir magazin dergisine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

All dergisine konuşan 33 yaşındaki oyuncu, ''İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?'' sorusuna, ''Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil.'' yanıtını verdi.