Teşkilat'ın Ceren'i gömleğini elbise olarak kullandı, düğmelerini göbeğine kadar açtı! Sosyal medyayı yıktı

Teşkilat'ın Ceren'i gömleğini elbise olarak kullandı, düğmelerini göbeğine kadar açtı! Sosyal medyayı yıktı

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Ceren karakteri ile sevilen Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı son pozlar beğeni ve yorum rekoru kırdı.

15 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken tiaytro yapmaya başladı.

İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yapan oyuncu, Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol aldı.

2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Aybige Hatun rolüyle ünlenen Ezgi Eyüboğlu, bugüne kadar sayısız dizi ve film projesinde yer aldı.

Son olarak Teşkilat dizisinde hayat verdiği Ceren karakteri ile ünlenen oyuncu, güzelliğiyle dikkati çekiyor.

14 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlenen ve 26 Haziran 2019 tarihinde boşanan oyuncu, aşk hayatıyla zaman zaman gündem oluyor.

Son olarak Oğulcan Engin ile birlikte olan Eyüboğlu, sosyal medya üzerinden yaptğı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Pembe kombiniyle kameralar karşısına geçen güzel isim, hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

Saçları ve havalı kıyafetiyle dikkati çeken ismin güzelliğine tam not verildi...

Ezgi Eyüboğlu sosyal medyayı salladı

Güzelliği ile herkesin beğenisini kazanan Ezgi Eyüboğlu, pembe gömlek elbisesi ile olay oldu.

Görenlerin dönüp bir daha baktığı Eyüboğlu, pozlarını peş peşe yayınladı ve hayranlarının beğenisine sundu.

Eyüboğlu'na yorum yapan hayranları, "Çok şeker olmuşsun" , "Bu ne güzellik" , "Elbisen harika" , "Bu tarz sana çok yakışmış" tarzında yorumlar yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel ismin, yeni sezonda hangi projede olacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.