Teşkilat'ın Ceren'i koltuğa uzanıp tek bacağını havaya kaldırınca...'Minicik eteğini fazla zorlama istersen'

Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareleri ile hayranlarından beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun güzelliği parmak ısırttı.

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan Teşkilat dizisi, tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Ahmet Uğur Say ve Hakan Boyav gibi isimlerin yer aldığı dizi, Pazar günlerine damga vuruyor.

Ankara'da çekimleri devam eden dizide bir ajanı canlandıran Ezgi Eyüboğlu ise Ceren karakterine hayat veriyor.

15 Haziran 1988 yılında dünyaya gelen, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okuyan ve Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yapan Eyüboğlu, oyunculuğu ile göz dolduruyor.

2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Aybige Hatun rolüyle ünlenen ve karşımıza çıkan güzel isim, Teşkilat sayesinde ününe ün kattı.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ve Teşkilat'la geri dönen oyuncu, sosyal medya hesabını ise hem reklam hem de eğlence amacıyla kullanıyor.

Son olarak ŞAMDAN dergisi için kamera karşısına geçen genç isim, paylaştığı birbirinden güzel karelerle sevenlerinin aklını başından aldı.

EZGİ EYÜBOĞLU'NDAN FİZİK ŞOV

İntikam ve Adı Mutluluk dizileriyle ününe ün katmayı başaran ve Teşkilat'ta fırtına gibi esen Ezgi Eyüboğlu, ŞAMDAN dergisi için poz verdi ve bu kareleri Instagram'dan paylaştı.

Kusursuz fiziği ve güzelliğini gösteren oyuncuya hayranlarından binlerce yorum geldi. Beyaz minicik eteği ile boğazı arkasına alan Eyüboğlu için, "Kusursuzsun" yorumları peş peşe sıralandı.

En son Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ve şu sıralar yalnız olduğu bilinen oyuncu, rotasını kariyerine çevirmiş durumda...