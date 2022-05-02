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    Teşkilat'ın Ceren'i minicik elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yeri! 'Yok böyle bir güzellik'

    Teşkilat dizisinde hayat verdiği Ceren karakteriyle adından söz ettiren Ezgi Eyüboğlu, elinde çiçeklerle kamera karşısına geçti. Mini elbisesiyle poz veren Eyüboğlu'nun kareleri, görenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 17:46
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    Teşkilat'ın Ceren'i minicik elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yeri! 'Yok böyle bir güzellik'

    2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Aybige Hatun karakteriyle adını duyuran Ezgi Eyüboğlu, 2016 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile dünyaevine girdi.

    2019 yılında Kaan Yıldırım'dan boşanan Ezgi Eyüboğlu, bir süre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadı.

    Son olarak Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun gibi isimleri buluşturan TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta rol alan Eyüboğlu, dizide Ceren karakterine hayat verdi.

    Eyüboğlu, geçtiğimiz hafta Ceren karakterinin babası Halit Başkan tarafından vurulmasıyla projeye veda etti.

    Diziden ayrılmasıyla hayranlarını şaşırtan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla gündeme geliyor.

    Bayram paylaşımı

    Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ezgi Eyüboğlu, elinde çiçeklerle kamera karşısına geçti.

    Eyüboğlu'nun, ''İyi Bayramlar Herkese'' notunu düştüğü mini elbiseli pozları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağarken ''Yok böyle bir güzellik'', ''Hanginiz çiçek'', ''Güzelliğine teslimim'', ''Çiçeklerden çok daha güzelsin'' yorumları yapıldı.

    Teşkilat ın Ceren i minicik elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yeri! Yok böyle bir güzellik #1

    Teşkilat ın Ceren i minicik elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yeri! Yok böyle bir güzellik #2

    Teşkilat ın Ceren i minicik elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yeri! Yok böyle bir güzellik #3

    Teşkilat ın Ceren i minicik elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yeri! Yok böyle bir güzellik #4

    Teşkilat ın Ceren i minicik elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yeri! Yok böyle bir güzellik #5

    Teşkilat ın Ceren i minicik elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yeri! Yok böyle bir güzellik #6


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