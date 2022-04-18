Teşkilat'ın Ceren'i minicik eteğiyle sokağa çıktı, ortalık yıkıldı! 'Başkan baban kızmasın Ceren..'

Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu, son paylaştığı video ile dikkati çekti. Videodaki tarzı ile göreni büyüleyen Eyüboğlu'na hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan ev Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan Teşkilat dizisi, Pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde; Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Ahmet Uğur Say ve Hakan Boyav gibi isimlerin yer aldığı dizi, aksiyon sahneleri ile dikkati çekiyor.

Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla TRT'nin en sevilen dizisi olan Teşkilat'ta Ezgi Eyüboğlu ise Ceren'e hayat veriyor.

15 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken tiyatro sahnesine çıktı.

Oyuncu olmak için Erberk Ajans'a kaydolan Ezgi Eyüboğlu, Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Kalbim Seni Seçti dizisi ile oyunculuğa adım atan güzel isim, 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Aybige Hatun karakteri ile ünlendi.

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde de yer alan oyuncu, Adı Mutluluk dizisinde tanıştığı Kaan Yıldırım ile 14 Mayıs 2016 tarihinde evlendi.

Çiftin sorunsuz ilerleyen bu ilişkisi 26 Haziran 2019 yılına gelindiğinde bitti ve ikili boşandıklarını duyurdu.

O dönem yer aldığı Bir Aile Hikayesi'nin ardından Teşkilat dizisi ile anlaşan Ezgi Eyüboğlu, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile beğenilen Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Kusursuz güzelliği ve fiziğini ön plana çıkaran Eyüboğlu, son paylaştığı video ile herkesin aklını başından aldı.

Ezgi Eyboğlu'ndan mini etekle şov

Yalan Dünya, İntikam, Ulan İstanbul ve Yasak gibi birçok projede yer alan Ezgi Eyüboğlu, Teşkilat'ta bir ajanı canlandırıyor.

Ailesinden koparılan ve Yıldırım'ın hırsı yüzünden düşman olarak yetiştirilen Ceren, son bölümde babasının Halit Başkan olduğunu öğrendi.

Halit Başkan'la kavuşamadan üzerine yüklenen bombanın pimini çekmeye karar veren Ceren, yine heyecanlı anlara sahne oldu.

Ceren'i ustalıkla yansıtan Ezgi Eyüboğlu ise hayranlarından tam not aldı. Diziden sonra sosyal medyasına girenler, son videosuna beğeni yağdırdı.

Eyüboğlu'nun son videosunu görenler fiziğine ve kıyafetine yorum yağdırdı. Diziye atıfta bulunanlar, "Başkan baban kızmasın" , "Eteğin baya kısa" , "Yakışmış, çok güzelsin" tarzında yorumlar yaptı.