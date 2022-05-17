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    • Teşkilat'ın Ceren'i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! 'Bu nasıl bir güzellik'

    Teşkilat'ın Ceren'i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! 'Bu nasıl bir güzellik'

    Teşkilat dizisindeki Ceren rolüyle büyük bir üne kavuşan Ezgi Eyüboğlu, Instagram'dan dekolteli karelerini paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Eyüboğlu'nun dudaklarındaki değişim dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 15:51
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    Teşkilat'ın Ceren'i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! 'Bu nasıl bir güzellik'

    Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Aybige Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Eyüboğlu, 2016 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile dünyaevine girdi.

    2019 yılında Kaan Yıldırım'dan boşanan Ezgi Eyüboğlu, bir süre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadı.

    Oğulcan Engin'den ayrıldıktan sonra hayatını kimseye almayan Ezgi Eyüboğlu, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol aldı.

    Başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veren Eyüboğlu, diziden ayrılarak hayranlarını şaşırttı.

    Şimdilerde bekarlığın tadını çıkaran güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareleriyle adından söz ettiriyor.

    Dudaklarındaki değişim dikkat çekti

    Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ezgi Eyüboğlu, göğüs dekolteli mini büstiyeriyle poz verdi.

    Çiçekli büstiyerini pembe pantalonuyla kombinleyen Eyüboğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Eyüboğlu'nun peş peşe paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağarken dudaklarındaki değişim dikkatlerden kaçmadı.

    Güzel oyuncuya, ''Bu nasıl bir güzellik'', ''Ne gerek vardı dudak dolgusuna'', ''Diziden neden ayrıldın, ''Bu dünyadan değil'', ''Çok güzelsin peri kızı'' yorumları yapıldı.

    Teşkilat ın Ceren i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! Bu nasıl bir güzellik #1

    Teşkilat ın Ceren i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! Bu nasıl bir güzellik #2

    Teşkilat ın Ceren i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! Bu nasıl bir güzellik #3

    Teşkilat ın Ceren i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! Bu nasıl bir güzellik #4

    Teşkilat ın Ceren i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! Bu nasıl bir güzellik #5

     

    Teşkilat ın Ceren i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! Bu nasıl bir güzellik #6

    Teşkilat ın Ceren i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! Bu nasıl bir güzellik #7

    Teşkilat ın Ceren i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! Bu nasıl bir güzellik #8

    Teşkilat ın Ceren i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! Bu nasıl bir güzellik #9

    Teşkilat ın Ceren i saçlarını savurdu, dekolteli mini bluzuyla akılları baştan aldı! Bu nasıl bir güzellik #10


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