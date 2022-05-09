Teşkilat'ın Ceren'i transparan üstü ve mini etekli kombiniyle ortalığı yıktı! Gören dönüp bir daha bakıyor...

Teşkilat'ın Ceren'i transparan üstü ve mini etekli kombiniyle ortalığı yıktı! Gören dönüp bir daha bakıyor...

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Ceren karakteriyle yıldızını parlatan Ezgi Eyüboğlu, Instagram'dan mini etekli karelerini paylaştı. Fit haliyle dikkati çeken Eyüboğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Oyunculuğa Kalbim Seni Seçti dizisiyle adım atan Ezgi Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Aybige Hatun karakteriyle adını duyurdu.

Sudan Bıkmış Balıklar, İntikam, Yasak, Ulan İstanbul, Adı Mutluluk, Payitaht Abdülhamid ve Bir Aile Hikayesi gibi projelerde rol alan Ezgi Eyüboğlu, 2016 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturdu.

2019 yılında Kaan Yıldırım'dan boşanan Ezgi Eyüboğlu, bir süre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

Şimdilerde bekarlığın tadını çıkaran Eyüboğlu, son olarak Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun gibi isimleri buluşturan TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat ile izleyici karşısına çıktı.

Dizide Halit Başkan'ın ajan kızı Ceren karakterine hayat veren Eyüboğlu, hikayesi sona erdiği için projeye ölerek veda etti.

Diziden ayrılmasıyla hayranlarını şaşırtan güzel oyuncu, şimdilerde cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Mini eteğiyle poz verdi

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ezgi Eyüboğlu, son pozuyla sosyal medyayı salladı.

Transparan bluzunu, blazer ceket ve mini eteğiyle kombinleyen Eyüboğlu, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

Takipçileri, 33 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdırdı.